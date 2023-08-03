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        Türk Kızılay Dilovası Şubesi'nde ilk olağan genel kurul yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:24
        Türk Kızılay Dilovası Şubesi'nde ilk olağan genel kurul yapılacak

        KOCAELİ (AA) - Türk Kızılay Dilovası Şubesi'nin 1. olağan genel kurul toplantısı, 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, Dilovası Kültür Merkezi'nde yapılacak toplantıda, 2023 yılı faaliyet raporu ile gelir ve giderler görüşülerek oylamaya sunulacak.

        Daha sonra şube yönetim kurulu ibra süreci başlayacak, 2023-2024 yılı şube eylem planı ve tahmini bütçe kullanımı kararlaştırılacak.

        Faaliyet raporlarının bitmesinin ardından şube başkanı, yönetim kurulu ve yedek üyeler ile şube denetçisi asil ve yedek üyenin seçilmesi için oylamaya gidilecek.

        Genel kurulla ilgili konuşan Türk Kızılay Derneği Dilovası Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıca, "Genel kurulun ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 7 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de gerçekleşecek olağan genel kurula gönüllülerimizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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