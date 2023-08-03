Kocaeli'de yangın çıkan evde 15 yaşındaki kızın ölü bulunmasına ilişkin sanık hakim karşısında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yangın çıkan evde 15 yaşındaki kızın cesedinin bulunmasına ilişkin sanığın yargılanmasına başlandı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Taner Yaylacı, maktul Büşra Kabataş'ın annesi Aylin Çetin, baba Beytullah Kabataş, kız kardeşi B.H. Kabataş, dede Hayati Çetin, anneanne Humesse Çetin ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Yaylacı, Aylin Çetin ile 2016 yılında iş yerinde tanıştığını, daha sonraki yıllarda samimi arkadaş olduklarını anlattı.

İddianamede yer alan istismar suçlamalarını kabul etmediğini söyleyen sanık Yaylacı, "Büşra'nın üzerine düştüğümde bıçak darbesi oldu. Olmayan şeyler medyada veriliyor. Bunlara katılmıyorum. Telefon incelemelerinde çıkanların benimle alakası yok. Eğer bunları yapmış olsaydım telefondan silerdim." dedi.

Yaylacı, 2017 yılında eşinden boşandığını, bu süreçten sonra da maktulün annesi Aylin Çetin ile daha çok görüştüğü söyledi.

Çetin ve kızlarının her anlamda yanlarında olduğunu iddia eden sanık Yaylacı, "Olay günü Aylin Çetin'in evinin yakında bir yerde saat 06.00'da kahvaltı yaptım. Saat 08.00 gibi Aylin'in evine gittim. Maktulün ablasının evden çıktığını gördüm. Daha sonra Büşra evden çıktı. Binanın giriş kapısında Büşra bana küfürler etti. Kendisine 'Ben sana ne yaptım. Maddi manevi arkanızda durmadım mı?' dedim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Daha önce size böyle konuşur muydu?" sorusuna sanık, "Hayır, hiç konuşmazdı." dedi.

Sanık Taner Yaylacı, tartışmanın büyümesi üzerine maktul Büşra'nın kolundan tutarak eve çıkardığını anlatarak, şöyle devam etti:

"'Annen evde mi? Biz kendisiyle anlaşmıştık, nerede?' diye Büşra'ya sordum. Kendisi bana küfürler etmeye devam etti. Baktım susmuyor, mutfaktan bıçak aldım. Yatakta üzerine çarşaflar örtmüş, bana küfür ediyordu. Beni tekmeledi, düştüm, Bıçak Büşra'nın boğazına saplandı. Sonra evden çıktım, gittim. Merkezde bıçağı, yanımdaki elektroşok cihazını çöpe attım. İzmit'e gittim. Maktulde 25 tane bıçak darbesi varmış, diğer 24 tane bıçak yarasından haberim yok."

Mahkeme başkanının, "Aylin evde yok, neden oradan ayrılmıyorsun?" sorusu üzerine sanık, "Büşra ile karşılaştığımda bana küfürler ediyordu. Bıçağı da onu korkutmak için mutfaktan aldım." iddiasında bulundu.

"Büşra bıçağı görünce ne yaptı?" diye soran mahkeme başkanına sanık Yaylacı, "Beni tekmelemeye başladı, üzerine düştüm." cevabını verdi.

Mahkeme başkanının, iddianamede yer alan telefonundaki cinayeti planlayan bazı sitelere girdiği ve araştırmalar yaptığı iddialarına değinmesi üzerine Yaylacı, "Hiçbir iddiaya katılmıyorum. Ben sadece bıçak kullandım." dedi.

Sanık Yaylacı, daha önce emniyet ve savcılıktaki ifadelerini baskı altında verdiğini iddia etti.

Maktulün annesi Aylin Çetin ise sanığın iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Sanığın evlenmek için kendisiyle konuştuğunu, çocuklarıyla da tanıştığını anlatan Çetin, daha sonraki görüşmelerinde sanıkla evlenemeyeceğini kendisine söylediğini sözlerine ekledi.

Daha sonra söz verilen müşteki avukatları da sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da maktulün istismarına yönelik bir delinin dosyada olmadığını savundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına mütalaa hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Mustafapaşa Mahallesi 721. Sokak'ta bulunan evde 7 Ekim 2022'de çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüş, içeride 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın cesedi bulunmuştu.

Kabataş'ın ölümünden şüphelenen polis ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının, genç kızın kasten öldürülmesine ilişkin delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine şüpheli Taner Yaylacı gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.