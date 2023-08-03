Kocaeli'den kısa kısa

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bozulan ve yeni yapımına başlanılan yollarda asfalt çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bozulan ve yeni yapılan yollarda asfaltlama çalışmaları başladı.

6 mahallede yürütülen asfaltlama çalışmaları sayesinde, ulaşımda yaşanan sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışma yapılan bölgelerde 15 ton asfalt dökümü yapacak.

- Çayırova'da toplu sünnet şöleni

Çayırova ilçesinde toplu sünnet şöleni düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sünnet şöleninde, sihirbaz, palyaço, müzik, bando ve jonglör gösterisi gerçekleştirilecek.

Davetlilere, lokma, pamuk şeker ve Osmanlı macunu dağıtılacak.

Şölene katılacak çocuklar, sünnet kıyafetleriyle şehir turu yaparak şenlik alanına getirilecek.

Organizasyon belediye üst otoparkında, yarın saat 18.00'da başlayacak.