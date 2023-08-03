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        Kocaeli'de 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:26
        Kocaeli'de 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 48 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, 30 dolandırıcılık suçu ile 3 hükümlü veya tutuklunun kaçması dosyasından toplam 48 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 70 bin 880 lira adli para cezası ile aranan hükümlü U.C'nin (36) adresini belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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