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        Kocaeli ve Sakarya'da "eyyam-ı bahur" sıcakları etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 17:30
        Kocaeli ve Sakarya'da "eyyam-ı bahur" sıcakları etkili oldu

        KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur" sıcaklarının etkisinden kurtulmak isteyenler, gölgelik alanlara sığındı.

        Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sıcaktan bunalanlar, serinlemek için parklardaki ağaçların gölgelerini tercih etti.

        Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin normal günlere göre azaldığı gözlendi. Termometreler ise öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdi.

        Sokaktaki köpekler ve kuşlar da parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

        Cumhuriyet Parkı'nda dinlenen Bayram Çön (49), AA muhabirine, sıcak havanın çok bunaltıcı olduğunu, serinlemek için ağaç altında oturduğunu söyledi.

        Sıcak havanın günlük işlerini yapmalarına engel olduğunu dile getiren Çön, "Geceleri de yatamıyoruz sıcaktan. Serinlemekte güçlük çekiyoruz." dedi.

        Çön, geçmiş yıllarda bu kadar sıcak bir yaz hatırlamadığını belirterek, iklim değişikliğinin etkili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

        Halil Canlı (58) da havanın oldukça sıcak olduğunu belirterek, "Ağaç gölgesi arıyoruz. Bol bol su içiyorum. Tansiyon, şeker hastasıyım. Soğuk suyla, ağaç gölgesiyle kendimi korumaya çalışıyorum." diye konuştu.

        - Sakarya

        Sakarya'da 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle daha önce yoğunluğun yaşandığı park ve bahçelerde sessizlik hakim oldu.

        Bazı kişiler, ağaç gölgelerinde dinlenip piknik yaparken bazıları da çeşme başında suyla serinlemeyi tercih etti.

        Adapazarı ilçesine bağlı Dar Sokak'ta yürümek için daha çok bina gölgelerini kullananlar, dondurmacılarda yoğunluk oluşturdu.

        Sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkilendi. Bazı güvercin ve köpekler, süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

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