Kocaeli'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Eskihisar Mahallesi Feribot yolunda R.T. idaresindeki 54 ADA 925 plakalı tırın arka lastiği, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tırın lastik bölümünde hasar oluştu.