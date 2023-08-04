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        Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:36
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        Kocaeli'de market deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir marketin deposundaki atık malzeme alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir zincir marketin deposunda atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında, atık malzemelerin konulduğu alan tamamen yanarken, deponun dış kısmında maddi hasar oluştu.

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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