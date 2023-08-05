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        Kocaeli'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:05
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        Kocaeli'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi Fırat Caddesi'nde, A.S. idaresindeki 16 NMP 18 plakalı kamyonet ile R.D. yönetimindeki 41 AHG 093 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan İ.Y. yaralandı.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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