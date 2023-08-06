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        Serindere Kanyonu, kavurucu sıcaklardan bunalanların kaçış noktası oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:05
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        Serindere Kanyonu, kavurucu sıcaklardan bunalanların kaçış noktası oluyor
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        KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçe sınırları içerisinde yer alan Serindere Kanyonu, sıcaktan bunalan doğaseverleri ağırlıyor.

        İzmit'e 26 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, yemyeşil bitki örtüsü, yükseklikleri 10 ila 40 metre arasında değişen şelaleleri ve serin sularıyla ziyaretçilerini unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

        Kanyon boyunca suları adeta buz gibi akan derenin içinde zorlu bir yürüyüş gerçekleştiren ziyaretçiler, büyüleyici manzaralarla karşılaşıyor.

        Kanyonun en dar noktasında yüksekliği 150 metreyi bulan dik kayalıklar arasındaki mesafe 3 metreye kadar düşüyor. Parkurun en popüler etabı olan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bu geçitte fotoğraf çektirmek için yerli ve yabancı birçok turist bölgeye akın ediyor.

        - "Kanyonda 6 şelale bulunuyor"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, AA muhabirine, 8 kilometre uzunluğundaki kanyonun Kartepe ve Başiskele ilçe sınırları içerisinde yer aldığını söyledi.

        İzmit'e 26 kilometrelik mesafede bulunan kanyonun kentin en zorlu yürüyüş parkuru olduğunu dile getiren Taşdelen, kanyonda yükseklikleri 10-15 metreden 40-45 metreye kadar çıkan 6 şelale bulunduğunu kaydetti.

        Taşdelen, zorluğu nedeniyle kanyonun tamamını yürümeyi herkese önermediklerini ifade ederek, "Amatör yürüyüşçüler parkurun yüzde 90'lık kısmını yürüyebilir ama muhakkak gerekli ekipmanlarla birlikte gelmeliler. Ekipmanı eksik olan, ayakkabısı su geçiren ya da bileklikli olmayanlar ile yanlarında yiyecek bulundurmayanlar parkurun uzunluğu ve zorluğu nedeniyle güçlük yaşayacaktır." diye konuştu.

        - "Şehir merkeziyle 15 dereceye varan sıcaklık farkı var"

        Son yıllarda Serindere Kanyonu'nun yoğun şekilde turist çekmeye başladığını anlatan Taşdelen, şöyle devam etti:

        "Şehir merkeziyle 15 dereceye varan sıcaklık farkı var. Dolayısıyla hem Kocaeli'deki vatandaşlarımız hem de il dışından gelen misafirlerimiz için öncelikli tercih edilen bir nokta olmaya başladı. İstanbul'a çok yakın olduğu için ziyaretçiler ağırlıklı olarak İstanbul'dan geliyor ancak son dönemde düzenlenen turlarla Eskişehir, Konya, Kayseri, Ankara, Nevşehir gibi bölgelerden de yerli turist geliyor. Bunun yanı sıra son dönemde özellikle Katar, Kuveyt, Arabistan'dan gelen yabancı turistlerimiz de yoğun ilgi gösteriyor. Kocaeli'nin sahip olduğu doğal güzellikler Doğu Karadeniz'i aratmıyor. Samanlı Dağları eteklerine baktığımız zaman kanyonlarla birlikte müthiş bir doğal güzellik var. Bölgeye gelenler de bölgenin doğal güzelliğinden büyük keyif alıyorlar."

        Kocaeli'nin doğasıyla, deniziyle, kültürüyle, tarihiyle bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Taşdelen, tüm vatandaşları Kocaeli'ye beklediklerini, onları en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirtti.

        - "Suyun sesi bile insanı rahatlatıyor"

        Eşi ve çocuklarıyla kanyonda yürüyüş yapan Sait Akhan, parkurun yetişkinler için uygun ama çocuklar için biraz zorlayıcı olduğunu, buna rağmen çocuklarıyla birlikte geldiklerini söyledi.

        Kanyonun oldukça ferah ve güzel olduğunu, güzergah boyunca harika manzaralar barındırdığını vurgulayan Akhan, "Fotoğraf çekmek için ideal bir yer. Kanyonu çok beğendim, burada olmak iyi hissettirdi. Sıcaklardan dolayı evde uyuyamıyoruz, burası çok ferah bir kaçış noktası." diye konuştu.

        Akhan, 45 dakika kadar yürüdüklerini ama parkurun devam ettiğini bildirerek, "Başlarda su oldukça soğuk ama biraz yürüdükten sonra vücut alışıyor. Burada olmak gerçekten güzel, suyun sesi bile insanı rahatlatıyor. Özellikle kayaların arasında fotoğraf çekmek için harika bir ortam var. Yer yer su daha derin olabiliyor ama kayalara basarak geçebiliyorsunuz. Buraya geleceklerin yanlarında ayakkabı getirmelerini öneririm." ifadelerini kullandı.

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