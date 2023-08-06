Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Gebze'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gebze'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 6 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.