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        Kocaeli'de kadınların ürettiği ürünler "sıfır komisyonlu" mağazada satılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 08:28
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        Kocaeli'de kadınların ürettiği ürünler "sıfır komisyonlu" mağazada satılacak
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 bin 40 kursiyer tarafından üretilen 3 bine yakın el emeği ürün, belediye tarafından hizmete açılan mağazada satılacak.

        Darıca Belediyesince açılan Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi (KİGEM) El Emeği Ürünleri Mağazası, kadınların ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyor.

        Mağazada satışa sunulan ürünlerde üreticilere ait barkodlar yer alırken, bu ürünlerden komisyon alınmayacak.

        İlk gün 2 bin 40 kursiyerin ürettiği 3 bine yakın ürün mağazada satışa sunuldu.

        Açılışta konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, eğitim ve girişimcilik çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımız için kurulan bu mağaza bu zihniyetin ürünüdür." dedi.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ürünlerin üzerinde barkodların bulunacağını belirterek, "Fiyatını üreten kişi belirleyecek. Satılan ürünün ücreti kursiyerin hesabına aktarılacak. Belediye bu ürünlerden komisyon almayacak." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından mağazanın açılış kurdelesi kesildi.

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