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        GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda patlama meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:05
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        GÜNCELLEME 3 - Kocaeli'nin Derince ilçesinde TMO silosunda patlama meydana geldi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

        İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

        Olay yerine gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz bölgeye geldiklerini belirtti.

        Gölcük'te olduğunu ve patlama sesini duyduklarını kaydeden Katırcıoğlu, "Hemen bölgeye intikal ettik. Devletin bütün organları burada kimseye bir zarar gelmeden süreci yöneteceğiz inşallah. Bizler de olay yerindeyiz. Vali'miz, Belediye Başkanı'mız ve milletvekillerimiz burada gerekli önlemleri alıyoruz. Geçmiş olsun." diye konuştu.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Yaralı sayısının 12'ye çıktığı bilgisini veren Büyükakın, "12 yaralımız var maalesef. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Büyükakın, ekiplerin gerekeni yaptığını, ilave önlemlerin alındığını aktararak, "Patlama sırasında merkezdeydim, olur olmaz haberini aldım detayları zaman içerisinde öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

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