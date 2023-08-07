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        Kocaeli Valisi Yavuz, TMO silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:12
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        Kocaeli Valisi Yavuz, TMO silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti:
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananları ziyaret etti.

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamanın ardından hastanelerde yaralıları ziyaret eden ve durumlarının takibini yapan Yavuz, Kocaeli Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların kurtarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

        Yavuz, "Yaralılarımızın kurtarılması için devletimizin tüm imkanları en kısa sürede seferber edilmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Bu organizasyondan sonra ben de olay yerine intikal ettim ve oradaki yaralıların sevki esnasında organizasyonu yaptık. Hastalarımızı bütün sağlık kuruluşlarında ziyaret ediyoruz. Önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettik. Seka Devlet Hastanesini ve şimdi Kocaeli Şehir Hastanesinde bulunuyoruz. Dolayısıyla şu an itibarıyla 12 kardeşimizin ciddi bir kısmının durumları iyi, 3 kardeşimizin durumları biraz daha ağır. Onlarla ilgilide hekimlerimiz müdahalelerine devam ediyor. Olayın sebebiyle ilgilide elbette detaylı inceleme ve araştırmalar yapılıyor." şeklinde konuştu.

        - "Gerekli tüm birimler incelemeleri yapacaktır"

        Patlamanın sebebinin buğday tozu sıkışması olabileceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti :

        "Orada 60 silomuz var 13 tanesi etkilenmiş durumda. Olayı her yönüyle inceliyor ve araştırıyoruz. Dolayısıyla şu anda olayı etkileyen sebebi buğday tozu sıkışması olarak değerlendiriyoruz. Elbette gerekli tüm birimler incelemeleri yapacaktır. Öncelikle tüm kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yaralılarımıza Rabbim acil şifalar versin inşallah. Yaralılarımızı sağlığına kavuşturmak için sağlık ekiplerimiz gerekli tüm müdahaleleri yapıyorlar. tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "

        Yavuz, 3 yaralının yoğun bakımda tedavilerine devam edildiğini aktararak, "İlk andan itibaren Sağlık Müdürümüzle beraberiz. Hekimlerimizle sürekli istişare halindeyiz onların son durumlarını takip ediyoruz. Hastaneye gelerek yerinde görmek istedik. Yoğun bakımda olanlara mümkün olduğunca girmemeyi tercih ettik. Diğerlerini burada ziyaret ettik. Dolayısıyla şu anda 3 tane yoğun bakımda yaralımız var süreçleri de hekimlerimiz tarafından takip ediliyor." diye konuştu.

        - "Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz"

        İlk değerlendirmelerin buğday tozu sıkışması olduğunu anlatan Yavuz, "Şu anki ilk değerlendirmemiz buğday tozu sıkışması bu sektörde olabilecek sebeplerden bir tanesi ve öyle görünüyor şu anda. Mutlaka olay yeri inceleme ekiplerimiz olayı tüm yönleriyle araştırır. Değerlendirmemiz bizim şu anda bu yönde, emareleri de bunu gösteriyor. Elbette farklı bir şey olursa bunu kamuoyuyla net bir şekilde paylaşırız." ifadelerini kullandı.

        Vali Yavuz, bir gazetecinin bölgedeki diğer siloların tehlike riskinde olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Hava sıcaklıkları olağanüstü bir şekilde 40 dereceleri bulan sıcaklarla karşı karşıyayız. Biz tüm limanları ve bölgeyi denetliyoruz. Meydana gelen hadise liman kaynaklı değil. Dolayısıyla tedbirlerimizi alıyoruz. Bu olay hakikatten hepimizi üzdü ama bahsettiğimiz havalandırma ve soğutma sistemleri bu işin bir parçası orada bizim 60 silomuz var. Gerekli güvenlik tedbirleri ve soğutma çalışmaları da devam ediyor. Etrafta herhangi bir risk oluşmaması bakımından da güvenlik tedbirleri konusunda ekiplerimiz sahada çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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