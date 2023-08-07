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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, patlamanın meydana geldiği TMO silosunu inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:14
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, patlamanın meydana geldiği TMO silosunu inceledi
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        KOCAELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, patlamanın meydana geldiği Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda incelemelerde bulundu.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile patlamanın olduğu siloları inceleyerek görevlilerden bilgi alan Bağcı, daha sonra bölgeden ayrıldı.

        Vali Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını anımsattı.

        Bakan Yardımcısı Bağcı ve TMO Genel Müdürü Güldal'la teknik ekiplerden gerekli bilgileri aldıklarını anlatan Yavuz, konunun her yönüyle incelendiğini ve araştırıldığını kaydetti.

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