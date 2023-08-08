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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan güvercinler tedaviye alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:31
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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan güvercinler tedaviye alındı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan 10 güvercin tedavi ediliyor.

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışma yapan Derince Belediyesi zabıta ekipleri, yerde yaralı güvercinler olduğunu fark etti.

        Zabıta ekipleri, yaralı 10 güvercini alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

        Tüylerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan güvercinlere veteriner hekimler tarafından tedavi uygulandı.

        Güvercinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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