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        Kocaeli'de "17. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:10
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        Kocaeli'de "17. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla "17. Sevgide Buluşalım" etkinliği gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde düzenlenecek etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

        Daha sonra etkinlikte, protokol ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından deyişler seslendirilecek. Etkinliğin sonunda ise vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, düzenlediği basın toplantısında, her yıl yapılan etkinliğin amacının, Alevi vatandaşlarla bağların güçlendirilmesi ve birlikteliğin pekiştirilmesi olduğunu belirtti.

        "Alevi'siyle Sünni'siyle adeta bir mermer blok gibi tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya duyuruyoruz." ifadesini kullanan Gündoğdu, muharrem ayının İslam dünyası için dini, tarihi ve kültürel açıdan taşıdığı öneme değindi.

        Gündoğdu, etkinliğin gelenekselleşerek, kentin kültür ve inanç hayatına değer kattığını, etkinlikle Alevi-Bektaşi kültürünün tanıtıldığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Alevi'siyle Sünni'siyle bir ve bütün olduğumuzu, dosta, düşmana haykırıyoruz. Bizi bölmek, yurdumuzu yeniden işgal etmek isteyenlere karşı 'dur' diyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bu yıl 17'ncisini gerçekleştireceği Sevgide Buluşalım etkinliği, bu nedenle çok önemlidir. Bütün Alevi, Bektaşi, Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gelin canlar bir olalım."

        İzmit Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu da Kerbala olayının halen yüreklerde yanan bir acı olduğunu belirtti.

        Etkinliğin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğine işaret eden İncesu, "Yıllardır bizi sevgide buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, her zaman yanımızda olan Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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