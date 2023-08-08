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        Kocaeli'de temmuzda düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan 55 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:57
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        Kocaeli'de temmuzda düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan 55 şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de temmuzda gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan 437 şüpheliden 55'i cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve aramalarında temmuz ayında 163 bin 949 kişinin sorgusu yapıldı.

        Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 437 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden 55'i tutuklandı.

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