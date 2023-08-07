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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 6'sı taburcu edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:28
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 6'sı taburcu edildi
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sının tedavisi tamamlandı.

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamada yaralananlardan tedavisi tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gören 12 kişiden 6'sının tedavisinin tamamlandığını belirtti.

        Vali Yavuz, açıklamasında yaralılara acil şifalar diledi.

        Öte yandan patlamada yaralananlardan 6 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        İlçenin sahil kesiminde dün saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda patlama meydana gelmiş, yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

        Körfezin birçok yerinden sesi duyulan patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

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