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        AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:02
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        AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret
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        KOCAELİ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti.

        Ziyarette Velioğlu, kısa bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaduman'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

        Karaduman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Velioğlu, kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdiği Karaduman'a "AA 2022 Yıllığı"nı hediye etti.

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