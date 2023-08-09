AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Emniyet Müdürü Karaduman'a ziyaret
Giriş: 09.08.2023 - 10:02
KOCAELİ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti.
Ziyarette Velioğlu, kısa bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karaduman'a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Karaduman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Velioğlu, kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdiği Karaduman'a "AA 2022 Yıllığı"nı hediye etti.