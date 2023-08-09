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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:44
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        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

        TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

        İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

        Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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