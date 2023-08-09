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        Gebze'de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:59
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        Gebze'de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı
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        KOCAELİ (AA) - Gebze Belediyesi tarafından çocuklara yönelik "Mahallemde Sinema Var" etkinliği düzenleniyor.

        Ağustos ayı boyunca ilçedeki 22 mahallede gerçekleştirilmesi planlanan programda, "Nasretin Hoca", "Rafadan Tayfa", "Aslan Hürkuş" ve "Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu" gibi filmler gösterilecek.

        Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada, etkinliğin tamamen çocuklara yönelik düzenlendiğini belirtti.

        Etkinliğin 22 mahalleyi kapsadığını vurgulayan Büyükgöz, "Program öncesinde Hacivat ve Karagöz gibi oyunlar sergileniyor. Bununla beraber, onlara pamuk şekeri, mısır ve elma şekeri gibi ikramlarda bulunuyoruz." dedi.

        Etkinliğin amacının, şehirlerde azalan komşuluk ilişkilerinin canlandırılması olduğuna işaret eden Büyükgöz, şunları söyledi:

        "Çocuklarda, bu akşamın bir iz bırakacağını düşünüyoruz. Ayrıca mahalledeki çocukların tanışmasını, konuşmasını, annelerin birbiriyle tanışmasını ve sohbet etmesini sağlıyoruz. Mahalle dostluğu ve arkadaşlığı kavramını yaşatmak için mücadele ediyoruz. Kentin birbirinden ayrıştıran, uzaklaştıran faktörleri var. Burada kaynaştıran ve birleştiren bir durumu onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Bu da onlar için büyük bir fırsat olacak. Bu programın çocuklarımız için bir soluk olacağını düşünüyorum."

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