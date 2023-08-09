Kocaeli'de tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan tırda yaklaşık 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapıldı.
Tırda, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.