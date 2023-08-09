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        Bedensel engelli halterciler paralimpik kotası için ter dökecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:21
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        Bedensel engelli halterciler paralimpik kotası için ter dökecek
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        KOCAELİ (AA) - SEFA TETİK - Kocaeli'de bedensel engelliler halter takımı, Dünya Şampiyonası'nda hem madalya kazanıp hem de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almaya çalışacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kağıtspor'un Avrupa'da ve Türkiye'de çeşitli başarılar kazanan haltercileri, antrenör Nurcihan Gönül, Şule Şahbaz Tekin ve Abdülbaki İtmiş gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 23-28 Ağustos'ta düzenlenecek Para Halter Dünya Şampiyonası'na 5 sporcuyla katılacak engelli halterciler, turnuvada takım halinde 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almaya çalışacak.

        Daha önce elde ettikleri başarıyla Muhammet Kaan Aktürk, Serkan Çakmaz ve Faruk Öztürk paralimpik kotası alırken bu turnuvada Reyhan Polat ile Uğur Yumuk'un kota alması halinde engelli sporcular takım halinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

        Antrenör Nurcihan Gönül, AA muhabirine, dünya şampiyonası öncesi çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini söyledi.

        Türkiye'yi en iyi şekilde temsil için mücadele edeceklerini belirten Gönül, "Çocuklarımız gayet iyi çalışıyor, bazı ufak tefek sakatlıklarımız var. Sağ olsun kulübümüz arkamızda duruyor. Hedefimiz ilk önce kota almak, olimpiyatlara katılırsak 5 sporcumuzdan en az ikisinden madalya bekliyorum. Günlük 2-3 saat çalışıyoruz, çok fazla yüklenmiyoruz. Tek antrenmanla biraz daha iyi başarılar elde ettik, çift antrenmanda biraz daha yorucu oluyor." dedi.

        Antrenör Şule Şahbaz Tekin de dünya şampiyonasına giden 5 sporcudan 3'ünün paralimpik kotasının bulunduğunu, turnuvada 2 sporcunun daha kota almasını istediklerini ifade etti.

        Kota haricinde de şampiyonada madalya mücadelesi vereceklerini anlatan Tekin, "Sporcularımızın hepsinden madalya bekliyoruz. Sporcularımız son katıldığı turnuvanın ardından kendilerini yirmişer kilo daha geliştirdiler. Bu demek oluyor ki biz bu hızla devam edersek dünya şampiyonasında da madalya alırız, olimpiyatlara da kota alırız. Bir gün bile çalışmalarımızı ihmal etmedik. Bizim en büyük hedefimiz olimpiyatlarda Kocaeli ve ülkemize en çok madalyayı kazandırmak." şeklinde konuştu.

        - Muhammet Kaan Aktürk: "Beşte beş yapıp hepimiz madalya almak istiyoruz"

        Bedensel engelli halterci Muhammet Kaan Aktürk ise tesadüfen başladığı halterde büyük başarılar kazanmak istediğini belirterek "Doğuştan sol ayağımda sinirsel güçsüzlük ve kısalık var. 8 yaşına kadar normal bir şekilde yürüyordum sonradan bu hale geldim. Türkiye'de birçok şampiyonluğum var. Avrupa Büyükler Şampiyonluğum var, daha yeni sporcu sayılırım. Kocaeli'den şampiyonaya 5 kişi gidiyoruz. Beşte beş yapıp hepimiz madalya almak istiyoruz. En azından herkesin kotasını almasını istiyoruz." dedi.

        Hedefinin Dubai'den madalya ve kotayla dönmek olduğunu aktaran Aktürk, "Çalışmalarımızı 3 hocamızla sıkı bir şekilde geçiriyoruz. Günlük üç saat tek antrenman yapıp, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Emeklerimizin de karşılığını almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dünya şampiyonasında kota mücadelesi verecek olan Reyhan Polat da yoğun şekilde çalıştıklarını hedefinin olimpiyatlarda yer almak olduğunu söyledi.

        Polat, toplu halde başarı kazanmak istediklerini belirterek, "5 kişi dünya şampiyonasına gidiyoruz. Orada madalya kazanma hedefindeyiz. Olimpiyat kotası almak oraya gitmeyi çok istiyorum, hedefim olimpiyatlarda da madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

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