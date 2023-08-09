Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de kaza yapan otomobildeki çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kaza yapan otomobildeki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

        Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi'nde, S.K. idaresindeki 41 LJ 277 plakalı hafif ticari araç ile M.B. yönetimindeki 41 AKL 394 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan 2 yaşındaki C.B. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Bedensel engelli halterciler paralimpik kotası için ter dökecek
        Bedensel engelli halterciler paralimpik kotası için ter dökecek
        TIR'daki uyuşturucuyu eğitimli köpek 'Millov' buldu
        TIR'daki uyuşturucuyu eğitimli köpek 'Millov' buldu
        Kocaeli'de tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Kocaeli'de tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Otomobil, iş makinesine çarptı; sürücü ağır yaralı
        Otomobil, iş makinesine çarptı; sürücü ağır yaralı
        Gebze'de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı
        Gebze'de "Mahallemde Sinema Var" etkinliği başladı
        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti
        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralananlardan 1'i hayatını kaybetti