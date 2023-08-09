Kocaeli'de tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tırla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-130 kara yolu Yalova istikametinde M. Y. yönetimindeki 51 BCJ 155 plakalı tır, Topçular Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton refüje çarptı.
Bu sırada İzmit istikametinden gelen B.A. yönetimindeki 06 YAG 42 plakalı otomobil de kaza nedeniyle yoldan çıkan beton refüje çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.