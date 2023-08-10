Karamürsel'de yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Karamürsel ilçesinde, yaz dönemi Kur'an kursunun kapanışı nedeniyle program düzenlendi.

Ereğli Hacı Yaşar Çiçek Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra ilahi ve kasideler okundu.

İl Müftüsü Sinan Cihan, yaptığı konuşmada, her yıl çocukları camilerle buluşturduklarını belirterek, "İlçe müftülüklerimizin rehberliğinde, bu yıl 70 bin çocuğumuz Kur'an kurslarımızda buluştu. Hep birlikte daha fazla gencimize, çocuğumuza ulaşarak değerlerimizi onlara aktarmak ve onların dini hayatlarına katkı sağlamak için çok önemli görevimiz var." ifadelerini kullandı.

Cami imam hatibi Ahmet Yılmaz da 3 Temmuz'da 156 öğrenciyle yaz kursuna başladıklarını vurgulayarak, "Hiç fire vermeden, kapanış programı icra ettik. Kursumuzda 9 öğreticiyle eğitim verdik. Çok verimli bir yaz dönemi geçirdik. Bu yaz kursunda, bizlere sponsor olan hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.

Karamürsel İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından, kursu tamamlayan 156 öğrenciye altın hediye edildi.

Daha sonra davetlilere kavurma, pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Melek Alçın, vatandaşlar ve aileler katıldı.