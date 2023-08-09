Kocaeli'de tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan tırda yaklaşık 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapılan tırda, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulunmuştu.