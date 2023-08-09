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        Kocaeli'de tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:43
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        Kocaeli'de tırda 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan tırda yaklaşık 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapılan tırda, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulunmuştu.

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