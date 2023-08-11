Karamürsel'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, kursu tamamlayan öğrencilerin ilahiler okumasıyla başladı.

Öğrenciler, daha sonra çeşitli gösteriler sundu.

Karabali Camisi İmamı Fazlı Biçer, yaptığı konuşmada, yaz kurslarında öğrencilere dini ve ahlaki eğitimler verildiğini belirterek, bunun yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklerle, gençlerin motivasyonunu arttırmayı, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından camiler arası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız ile veliler katıldı.