Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karamürsel'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi.

        Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, kursu tamamlayan öğrencilerin ilahiler okumasıyla başladı.

        Öğrenciler, daha sonra çeşitli gösteriler sundu.

        Karabali Camisi İmamı Fazlı Biçer, yaptığı konuşmada, yaz kurslarında öğrencilere dini ve ahlaki eğitimler verildiğini belirterek, bunun yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklerle, gençlerin motivasyonunu arttırmayı, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından camiler arası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Programa, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Yıldız ile veliler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...

        Benzer Haberler

        Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
        Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
        APARTMANIN 6'NCI KATINDAN DÜŞEN ÜVEYS YAŞAMINI YİTİRDİ
        APARTMANIN 6'NCI KATINDAN DÜŞEN ÜVEYS YAŞAMINI YİTİRDİ
        Apartmanın 6'ncı katından düşen Üveys yaşamını yitirdi
        Apartmanın 6'ncı katından düşen Üveys yaşamını yitirdi
        Göç eden leylekler akıma kapılmasın diye elektrikler kesildi
        Göç eden leylekler akıma kapılmasın diye elektrikler kesildi
        Karamürsel'de yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
        Karamürsel'de yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi
        Kandıra'nın bazı sahilleri ile Akçakoca´da denize girmek yasaklandı
        Kandıra'nın bazı sahilleri ile Akçakoca´da denize girmek yasaklandı