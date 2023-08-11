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        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:43
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        Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle 12 Ağustos Cumartesi günü Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda, 13 Ağustos Pazar günü ise tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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