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        Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:30
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        Kocaeli'de bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Y.K. idaresindeki 41 VK 496 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu eski cezaevi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere ardından istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Y.K, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.

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