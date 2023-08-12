Kocaeli'ye 3 yılda 553 derslikli 46 okul kazandırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte son 3 yılda 553 derslikli 46 okulun yapımının tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki hazırlıklar ile yapımı devam eden yatırımlar ve proje aşamasında olan yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yaptığı toplantıda Vali Yavuz, yatırımlara ilişkin verileri paylaştı.

2020-2023 yıllarında 553 derslikli 46 okulun yapımı tamamlanarak hizmete alındığını belirten Yavuz, "300 derslikli 13 okulumuzun da yapımı devam etmektedir. Ayrıca yatırım planlarımız dahilinde olan 136 derslikli 11 okulumuz için ihale veya yer teslim aşamasına gelinmiştir. Bununla beraber 314 derslikli 15 binanın deprem performans tahkik işlemi tamamlanmak üzeredir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmaları için özellikle okul çevrelerinde güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalar yapmasını istedi.

Bu çalışmalara ilave olarak ailesinin maddi imkanları yeterli olmayan okul çağındaki çocukların tespit edileceğini aktaran Yavuz, bu öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında destek sağlanacağını vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Vali Yardımcısı Salih Bıçak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Şendoğan ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.