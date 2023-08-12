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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:52
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        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
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        KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğinde Motokros Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, sıralama turları ve ilk etap mücadeleleri yapıldı.

        Şampiyonanın Kartepe yarışında sporcular, 750 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçmek için mücadele etti.

        Yarın sona erecek şampiyonada, Süper enduroGP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılacak.

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