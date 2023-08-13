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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 00:05
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Kocaeli

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Sezgin Çınar

        Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Yalçın Kılınç, Atila Turan, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Amaral), Fofana, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Cem Ekinci (Dk. 65 Kouakou), Atabey Çiçek (Dk. 85 Okan Eken)

        Manisa FK: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 74 Doğukan Emeksiz), Tugay Kacar (Dk. 79 Gakpa), Burak Altıparmak (Dk. 88 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 88 Tabla), Oğuz Gürbulak, Lima

        Goller: Dk. 64 ve 90+8 Lima (Manisa FK)

        Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor)

        KOCAELİ (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi.

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