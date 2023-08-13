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        Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 02:03
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        Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından
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        KOCAELİ (AA) - Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Manisa FK'ye 2-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ilk maçta yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını, gelecek hafta daha farklı olacaklarını söyledi.

        Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini fakat mağlubiyetle başladıkları için üzgün olduklarını dile getirdi.

        Maça iyi başladıklarını, çok net pozisyonlara giremeseler de rakip kaleye birçok kez gittiklerini belirten Sağlam, "Ceza sahasında çok fazla sayısal anlamda çoğunluk oluşturamadık. Bu gibi eksikler gol atmamıza izin vermedi. Gole kadar oyun dengede gidiyordu. Sonrasında çok üzüldüğümüz basit bir hatayla gol yedik. Oyunu rakip alana yıktık ama pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika risk aldığımız anlarda yediğimiz gol maalesef maçı bu hale getirdi." diye konuştu.

        Mağlubiyetin hiçbir şekilde mazeretinin olmadığını aktaran Sağlam, "Üzgünüz, taraftarımız bizi coşkuyla destekledi. Onlara 3 puan hediye etmek istiyorduk. Henüz sezonun başı, bizim kafamızı yere koyup da gelecek adına karamsar bir tablo çizmemize gerek yok. Üzüldük ama ben geleceğe umutla bakabiliyorum. Yeni gelenlerin katkısıyla bu takım haftaya çok daha farklı olacak." şeklinde görüş belirtti.

        Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmanın ligin ilk haftasının en önemli maçı olduğunu ifade etti.

        İki takım adına da iyi bir maç olduğuna değinen Korkmaz, "Çok iyi maç oldu, sahada mücadele vardı. Resmi maç olarak ilk maçımızın ilk 45 dakikasında düşündüğümüz şeyleri yapamadık. Bu bölümde Kocaelispor daha çok topa sahip oldu, top bizdeyken istediklerimizi yapamadık. Devre arasında kaybetme korkusundan sıyrılmamız gerektiğini arkadaşlara söyledik." ifadelerini kullandı.

        Son dakikalara önde girdiklerini ve iyi savunma yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Son dakikalarda baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Bununla ilgili son iki gün 5'li savunma üzerine düşündük. Ortaları engellediğimizde sorunu çözeceğimizi düşünüyorduk. Böyle bir deplasmanda galip gelip lige başlamak bizim için çok iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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