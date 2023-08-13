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        Sahip çıktığı karga yavrusu "mesai arkadaşı" oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:00
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        Sahip çıktığı karga yavrusu "mesai arkadaşı" oldu
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        KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de evin çatısından düşerek yaralanan karga yavrusu, kendisine sahip çıkarak tedavisini yaptıran eczacı ve mesai arkadaşlarının maskotu oldu.

        Çayırova ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki eczacı Samet Kestane, 2 ay önce evinin girişinde yaralı karga yavrusu olduğunu gördü.

        Çatıdan düştüğü anlaşılan karga yavrusunu tedavi ettiren Kestane, kargayı doğal yaşam ortamına bırakırken kendisinden ayrılmadığını fark etti.

        Kestane, bunun üzerine "Haşmet" adını verdiği karga yavrusuna iş yerinde bakmaya karar verdi. Kestane'nin yanından ayırmadığı karga yavrusunu gören müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

        - "Eczaneden hiç dışarı çıkmıyor"

        Samet Kestane, AA muhabirine, yaralı halde bulduğu kargaya tedavisini yaptırarak sahip çıktığını söyledi.

        Haşmet'i özenle beslediğini ve aralarında bir bağ oluştuğunu belirten Kestane, "Eczaneden hiç dışarıya çıkmıyor. Kafesinde durmak istemiyor, devamlı yanıma gelmek istiyor. Bu şekilde bir bağımız var." diye konuştu.

        Kestane, eczaneye gelen müşterilerin kargayı ilk gördüklerinde şaşırdığını, bazılarının ise özellikle Haşmet'i görmeye geldiğini, karganın çocukların da ilgisini çektiğini kaydetti.

        Haşmet'i yanından bir an olsun ayırmadığını dile getiren Kestane, "Tatil günlerinde ona dönüşümlü bakıyoruz. Genel olarak onsuz bir şey yapamıyoruz. Uzak bir yere gidiyorsam ve uzun kalacaksam Haşmet'i de götürüyorum, zaten benimle birlikte geliyor." ifadelerini kullandı.

        Samet Kestane, her sabah eczaneye geldiklerinde Haşmet'in kendilerini karşıladığını belirterek, "Çalışma arkadaşlarımız da bu durumdan çok memnun. Eczaneye geldiğimizde hemen yemini veriyoruz, kafesini temizliyoruz, daha sonra da salıyoruz. Gelen müşteriler de ilaçlarını alıp hemen gitmiyor, Haşmet ile oynuyorlar. Haşmet eczanede olmasa gözümüz onu arar." şeklinde konuştu.

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