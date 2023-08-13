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        Kocaeli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 11:56
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        Kocaeli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde viraja hızlı giren S.S'nin kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarında park halinde duran 34 TZ 8821 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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