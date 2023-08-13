Kocaeli'de başıboş köpeklerin yavrularını koruyan kediyi öldürmesi kamerada

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki yavrusuyla bir apartmanın bahçesinde yaşayan kedi, çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu öldü.

Barbaros Mahallesi Çalık Sokak'taki apartmanda yaşayan vatandaşlar, sabah erken saatlerde boğuşma seslerinin gelmesi üzerine bahçeye inince uzun zamandır 2 yavrusuyla birlikte besledikleri kedinin ölüsüyle karşılaştı.

Yapılan araştırma sonucu, kedinin başıboş sahipsiz köpekler tarafından telef edildiği belirlendi. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, balkonun altındaki yavrularının önünde bekleyen kedinin, bahçeye giren çok sayıda köpeğin saldırısına uğraması, yavru kedilerin de bulundukları yere saklanması görülüyor.

Köpeklerin daha sonra bir kişinin balkona çıkması üzerine ölen kediyi bırakarak bahçeden kaçması yer alıyor.

- "Artık sokak köpeklerine çözüm bulunması gerekiyor"

Bina sakinlerinden Mesut Aktaş, AA muhabirine, komşularıyla ölen kedi ve iki yavrusuna uzun zamandır baktıklarını söyledi.

Sabah sesleri duyup dışarı çıktıklarını ama çıkana kadar köpeklerin kediyi boğduğunu belirten Aktaş, görüntülerde anne kedinin yavrularını korumak için kendisini köpeklerin önüne attığını gördüklerini kaydetti.

Aktaş, ölen kedinin yavrularının iyi durumda olduğunu, onları belediye ekiplerinin alıp götürdüğünü belirterek, "Artık sokak köpeklerine çözüm bulunması gerekiyor. Eğer bunlar hayvanlara saldırıyorsa, insanlara da saldırırlar. Eşime de saldırdılar bir ara, komşumuz kurtardı." ifadelerini kullandı.