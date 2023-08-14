Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos Cuma günü Kartepe ilçesinde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'da terk edilmiş halde bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

Aracı çaldığı belirlenen R.Ö. ve M.D. ise İzmit ve Kartepe'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.