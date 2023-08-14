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        Akşener, İYİ Partili Şanbaz Yıldız'ın cenazesine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:14
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        Akşener, İYİ Partili Şanbaz Yıldız'ın cenazesine katıldı
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        KOCAELİ (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin eski Kocaeli İl Başkanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü Şanbaz Yıldız'ın cenazesine katıldı.

        Dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şanbaz Yıldız için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye, Yıldız'ın ailesi, akrabaları ve Akşener'in yanı sıra İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko ve Harun Yıldızlı ile İYİ Parti il ve ilçe başkanları katıldı.

        Yıldız'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok üzgün olduğunu, siyasi arkadaşlığın yanı sıra bir kardeşini kaybetmiş gibi hissettiğini söyledi.

        Yıldız'ın yeri çok zor doldurulacak birisi olduğunu ifade eden Akşener, "Son derece fedakar, insanları kırmayan, incitmeyen, saygı gösteren, saygı timsali bir insandı. Allah mekanını cennet etsin, gerçekten yeri çok zor dolacak bir insan. Çok üzgünüm, Kocaelilerde çok üzgün, başımız sağ olsun." dedi.

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