Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında 124 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, tüfek, tabanca, 25 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Moody's Türk bankalarının görünümünü yükseltti
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus
        Rashica Beşiktaş'ta!
        Rashica Beşiktaş'ta!
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        Emekli büyükelçiye evlat şoku! Kızı babasını soydu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Anderson Talisca için sürpriz iddia
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Gebze'de çiftçilere yüzde 75 hibeli 285 bin 700 fide dağıtıldı
        Gebze'de çiftçilere yüzde 75 hibeli 285 bin 700 fide dağıtıldı
        Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
        Marmara depremini yaşayan itfaiyeci: 6 Şubat´ta bölgeye babamı kurtarıyormu...
        Marmara depremini yaşayan itfaiyeci: 6 Şubat´ta bölgeye babamı kurtarıyormu...
        KOCAELİ'DE OTOMOBİL GALERİSİ KURŞUNLANDI
        KOCAELİ'DE OTOMOBİL GALERİSİ KURŞUNLANDI
        Kocaeli'de otomobil galerisi kurşunlandı
        Kocaeli'de otomobil galerisi kurşunlandı