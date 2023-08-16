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        Kocaeli'de restoran çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:07
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        Kocaeli'de restoran çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restoranın çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi'ndeki bir restoranda çalışan Y.E.K. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle M.T. bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.E.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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