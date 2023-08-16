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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:22
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, 24 yıl önce meydana gelen depremin, Kocaeli'nin yanı sıra tüm Marmara'yı etkileyerek binlerce vatandaşın yaşamını yitirmesine, on binlerce vatandaşın yaralanmasına, evsiz ve yuvasız kalmasına yol açtığını hatırlattı.

        Bu felaketin, aziz milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Yavuz, "Geçen zaman ne acılarımızı azalttı ne de kaybettiklerimizi unutturdu. Giden canları geri getirmek mümkün olmadığı için her zaman depreme ve doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, Türkiye'nin dünyanın en önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunduğuna dikkati çekerek, bu noktada deprem gerçeğiyle yaşayabilmeyi öğrenmenin, olası depremlere karşı dayanıklı konutlar inşa etmenin ve gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

        İnsan hayatının her şeyden mühim olduğunun altını çizen Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "İnsanın canına kasteden de deprem değil; ihmaldir, tedbirsizliktir. Bu süreçte devletimiz, maddi kayıpları telafi etmiş, birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirmiş ve şehirlerimizin alt ve üstyapılarını yenilemiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde de afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, maddi ve manevi destek vermek için devletimizin tüm birimleriyle sivil toplum kuruluşlarımızla aziz milletimizin her bir ferdiyle birlikte var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremlerde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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