Karamürsel'de vatandaşlara aşure ikram edildi

KOCAELİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki parti binasının önünde, vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Ali Osman Aydın, "Muharrem ayı içindeyiz. Karamürselli hemşerilerimize birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşure ikramı yaptık. Onların bize gösterdikleri yakın ilgiden, son derece memnun ve mutluyuz." dedi.

Programa, Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Kader Arslan, Yeniden Refah Partisi İlçe Medya Tanıtım Başkanı Ömer Serdar Anlağan ve partililer katıldı.