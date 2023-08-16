Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alana bırakılan tıbbi sarf malzemeleri toplandı.

Servetiye Mahallesi'nde Yuvacık Barajı havzasındaki ormanlık alana sargı bezi, eldiven, bant gibi tıbbi sarf malzemelerinin döküldüğünü görenlerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ürünlerin ait olduğu tespit edilen firma, malzemelerin alana kendileri tarafından bırakılmadığını iddia etti.

Bölgede yetkililer nezaretinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla malzemeler alandan uzaklaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı.