Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alana bırakılan tıbbi sarf malzemeleri toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alana bırakılan tıbbi sarf malzemeleri toplandı.

        Servetiye Mahallesi'nde Yuvacık Barajı havzasındaki ormanlık alana sargı bezi, eldiven, bant gibi tıbbi sarf malzemelerinin döküldüğünü görenlerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucunda ürünlerin ait olduğu tespit edilen firma, malzemelerin alana kendileri tarafından bırakılmadığını iddia etti.

        Bölgede yetkililer nezaretinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla malzemeler alandan uzaklaştırıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        İstanbul'da deprem güçlendirmesi yapılan okullarda son durum!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor

        Benzer Haberler

        Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin çehresi kentsel dönüşümle değiş...
        Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin çehresi kentsel dönüşümle değiş...
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Türk ve Japon akademisyenler, Marmara'da deprem risklerinin azaltılması içi...
        Türk ve Japon akademisyenler, Marmara'da deprem risklerinin azaltılması içi...
        Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
        Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
        Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat başladı
        Coğrafi işaretli Kandıra karpuzunda hasat başladı
        Karamürsel'de vatandaşlara aşure ikram edildi
        Karamürsel'de vatandaşlara aşure ikram edildi