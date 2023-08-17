Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Marmara depreminde kaybettiği milletvekili ağabeyi ve ailesinin acısını unutamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara depreminde kaybettiği milletvekili ağabeyi ve ailesinin acısını unutamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - ESMER GEÇAL - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde eski milletvekili ağabeyi Alaettin Kurt ile yengesi ve yeğenini kaybeden Celalettin Kurt, aradan 24 yıl geçmesine rağmen yakınlarının acısını yüreğinde hissediyor.

        Depreme Gebze ilçesindeki evinde yakalanan Kurt, dışarı çıkarak telefonla aradığı İzmit'te yaşayan ağabeyine ulaşamadı.

        Ailesini güvenli bölgeye aldıktan sonra İzmit'e giden Kurt, ağabeyinin oturduğu binanın yıkıldığını gördü. Ağabeyi, yengesi ve yeğeninin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen Kurt, büyük acı yaşadı.

        Dört yeğeninin depremden kurtulmasıyla bir nebze teselli bulan Kurt, sık sık gittiği ağabeyinin mezarı başında dua ederek acısını hafifletmeye çalışıyor.

        - "Depremi aklımızdan çıkarmamız mümkün değil"

        Celalettin Kurt, AA muhabirine, 18. ve 19. dönem DYP Kocaeli Milletvekili ağabeyi ile 30 yıl siyasi çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

        Deprem günü ağabeyinin kendisini ziyaret ettiğini, gece saatlerinde ailesiyle Gebze'den ayrıldığını aktaran Kurt, "Deprem olduktan sonra abime telefon ettim ama cevap vermedi. Aklımıza hiç böyle bir yıkım gelmedi. Daha sonra bir abimizle gidelim bir bakalım dedik. İzmit'e geldiğimizde ikamet ettiği konut ortada yoktu. Bambaşka bir manzara vardı. Depremin izlerini silmemiz mümkün değil ama ülkemizin bir deprem gerçeği var. Bu gerçeği bilerek hayatımızı yeniden şekillendirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

        Kurt, depremi akıllardan çıkarmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, Marmara depreminden sonra Türkiye'nin deprem gerçeğinin farkına varmaya başladığını anlattı.

        Aradan 24 yıl geçmesine rağmen ağabey ve ailesinin acısını yüreğinde hissettiğini belirten Kurt, ağabeyinin geride hoş bir seda bıraktığını kaydetti.

        Kurt, ağabeyinin önemli hizmetler yaptığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Abimi unutmak kolay değil. Şimdi konuşurken yaşananlar, film şeridi gibi gözümün önünden gelip geçiyor. Aradan 24 yıl geçmiş, milletvekilliğinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş. Kocaeli veya Gebze'nin hangi bölgesine giderseniz gidin hangi düşünceye sahip olursa olsun bir Alaettin Kurt gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Tek bir düşüncesi vardı, bizde de o alışkanlığı oluşturmuştu; hizmet meselesi. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilen bir insandı. Gece gündüz demeden zaman gözetmeksizin çalışan bir kişiydi."

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin kendilerine geçmişte yaşadıklarını hatırlattığı dile getiren Kurt, depremlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ve yapısal anlamda buna yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        5'li Plaj Ragbi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenecek
        5'li Plaj Ragbi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenecek
        17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
        17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
        Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Gölcük'te anıldı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek genç hafız, Suudi Ara...
        Dünya Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek genç hafız, Suudi Ara...
        Kocaeli'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı