Marmara depreminde kaybettiği milletvekili ağabeyi ve ailesinin acısını unutamıyor

KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - ESMER GEÇAL - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde eski milletvekili ağabeyi Alaettin Kurt ile yengesi ve yeğenini kaybeden Celalettin Kurt, aradan 24 yıl geçmesine rağmen yakınlarının acısını yüreğinde hissediyor.

Depreme Gebze ilçesindeki evinde yakalanan Kurt, dışarı çıkarak telefonla aradığı İzmit'te yaşayan ağabeyine ulaşamadı.

Ailesini güvenli bölgeye aldıktan sonra İzmit'e giden Kurt, ağabeyinin oturduğu binanın yıkıldığını gördü. Ağabeyi, yengesi ve yeğeninin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen Kurt, büyük acı yaşadı.

Dört yeğeninin depremden kurtulmasıyla bir nebze teselli bulan Kurt, sık sık gittiği ağabeyinin mezarı başında dua ederek acısını hafifletmeye çalışıyor.

- "Depremi aklımızdan çıkarmamız mümkün değil"

Celalettin Kurt, AA muhabirine, 18. ve 19. dönem DYP Kocaeli Milletvekili ağabeyi ile 30 yıl siyasi çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Deprem günü ağabeyinin kendisini ziyaret ettiğini, gece saatlerinde ailesiyle Gebze'den ayrıldığını aktaran Kurt, "Deprem olduktan sonra abime telefon ettim ama cevap vermedi. Aklımıza hiç böyle bir yıkım gelmedi. Daha sonra bir abimizle gidelim bir bakalım dedik. İzmit'e geldiğimizde ikamet ettiği konut ortada yoktu. Bambaşka bir manzara vardı. Depremin izlerini silmemiz mümkün değil ama ülkemizin bir deprem gerçeği var. Bu gerçeği bilerek hayatımızı yeniden şekillendirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kurt, depremi akıllardan çıkarmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, Marmara depreminden sonra Türkiye'nin deprem gerçeğinin farkına varmaya başladığını anlattı.

Aradan 24 yıl geçmesine rağmen ağabey ve ailesinin acısını yüreğinde hissettiğini belirten Kurt, ağabeyinin geride hoş bir seda bıraktığını kaydetti.

Kurt, ağabeyinin önemli hizmetler yaptığına değinerek, şöyle devam etti:

"Abimi unutmak kolay değil. Şimdi konuşurken yaşananlar, film şeridi gibi gözümün önünden gelip geçiyor. Aradan 24 yıl geçmiş, milletvekilliğinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçmiş. Kocaeli veya Gebze'nin hangi bölgesine giderseniz gidin hangi düşünceye sahip olursa olsun bir Alaettin Kurt gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. Tek bir düşüncesi vardı, bizde de o alışkanlığı oluşturmuştu; hizmet meselesi. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu bilen bir insandı. Gece gündüz demeden zaman gözetmeksizin çalışan bir kişiydi."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin kendilerine geçmişte yaşadıklarını hatırlattığı dile getiren Kurt, depremlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ve yapısal anlamda buna yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.