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        Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:25
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        Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, "Helikopter desteği de talep ettik. Devletin tüm imkanlarıyla müdahale ediliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde netice alacağız." dedi.

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