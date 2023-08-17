GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yavuz, yaptığı açıklamada, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, helikopter desteği de talep ettiklerini kaydetti.

Bölgeye 4 uçak ve 2 helikopterin sevk edildiğine işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

"40 arazöz ve 290 personelimizle sahada müdahalemiz devam ediyor. Yaklaşık 10 hektarlık bir alanı etkilediğini, arkadaşlarımız tespit ettiler. Şu an için yangın kontrol altında, ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Rüzgarın ters esmesine karşın dikkatli ve tedbirliyiz. Rüzgarın ters esmesiyle değişiklikler söz konusu olabilir. Tüm tedbirlerimiz devam ediyor. Burada ağırlıkla makilik alan var. Daha çok taşlık bir alan, iğde yapraklı çamlar da var. Kısa sürede kontrol altına alınması sevindirici."

Mandal ise yangına çok hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulayarak, "Hizmet birimlerimizin uzağında çıkan yangında, Allah'a şükür kötü bir durum yok." dedi.

Soğutma çalışmasının devam ettiğini aktaran Mandal, "Bulunduğumuz yeşil alanda, yangının etkilediği kısım var." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın da yangının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.