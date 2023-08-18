Kocaeli'de "Deprem Konulu Gazete Manşetleri" sergisi açıldı

KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ait gazete manşetleri, Gebze Ticaret Odası'nda (GTO) sergileniyor.

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezince (İKTAV) hazırlanan "Deprem Konulu Gazete Manşetleri" sergisi, GTO'da ziyarete açıldı.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24. yılında hafıza tazelemek amacıyla programlar düzenlediklerini belirterek, "Deprem gerçeğini unutturmamak adına, o dönemin gazetelerini sergiliyoruz." dedi.

İKTAV Başkanı İsmail Kahraman ise depremin üzerinden 24 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, deprem bilincinin oluşması, depremde farkındalık ve depremi anlatma noktasında, gençlerimizin deprem bilincinde olması için bu sergiyi pek çok yerde açıyoruz. 17 Ağustos'la ilgili hazırladığımız belgeseli de pek çok yere deprem bilincinin oluşması için gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.