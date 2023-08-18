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        Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, TBL'ye iddialı giriş yapmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:37
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        Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, TBL'ye iddialı giriş yapmak istiyor
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        KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Geçen sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, yükseldiği Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) de başarılı olmayı hedefliyor.

        Başantrenörü Fatih Emre Gezer, AA muhabirine, yeni sezona yönelik hazırlık çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

        Yenilenen salonlarıyla iyi bir sinerji yakaladıklarını belirten Gezer, "Çayırova Belediyesine ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz, buradaki koşulları en iyi hale getirdikleri için. Sezona da yetiştiler, iyi çalıştılar. Bize iyi bir ortam sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizim de heyecanımızı yükselttiler, salonu bu şekilde görmekten dolayı çok mutlu olduk." diye konuştu.

        Gezer, oyuncuların başarı için özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Yeni sezon hazırlıklarına geçen hafta biraz daha takım olarak başladık, ondan önceki hafta bireysel antrenmanlarımız vardı. Hafif bir şekilde hem fiziksel hem de mental olarak oyuncularla buluştuk. Yavaş yavaş takımı bir araya getirmeye çalıştık. Geçen hafta tam takım olarak antrenmanlara başladık. Sadece iki Amerikalı oyuncumuz yoktu. Bunun dışında bütün oyuncularımız antrenmanlara katıldı. Gayet verimli bir hafta geçirdik. Geçen haftayı biraz daha adaptasyon haftası olarak kullandık. Bu hafta da salonumuzdaki çalışmaların bitmesiyle bütün çalışmalarımızı buraya aktardık. Bir Amerikalı oyuncumuzun da bize katılmasıyla takım çalışmalarına hız verdik."

        - "Yeterli ve iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz"

        Takımın son 2 senede önemli bir başarı ortaya koyduğunu vurgulayan Gezer, "Şimdi daha farklı, profesyonel bir platformun içerisindeyiz. Tabii daha zor bir platform. Türkiye Basketbol Ligi, aslında Avrupa'da çok önemli bir yere sahip. Bizler de takımı daha farklı bir platforma taşıdık. Bazı zorlukları olan bir lig, bunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Gezer, hedeflerini en üst seviyeye koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni bir takımız, diğer takımlara da sonsuz saygı gösteriyoruz. Çok değerli takımlar var ama biz de gerçekten büyümekte olan bir organizasyonuz. Üst seviyede oynayabileceğimiz bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Her zaman en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Süper Lig, bunun için de ortaya bir şeyler koymamız gerekiyor."

        Transfer çalışmalarının noktalandığını ancak ihtiyaç halinde sezon içerisinde yeni oyuncuların alınabileceğini anlatan Gezer, "Anlaştığımız bir Amerikalı oyuncumuz var. Şu anda Amerika'da yüksek lisans eğitimleri devam ediyor. Pazartesiden itibaren katılacak ve tam kadro olacağız. Herhangi bir eksiğimiz olduğunu şu anda düşünmüyoruz. Şu anda takımımızın sezona başlayacak kadrosu budur. Yeterli ve iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        İstikrarın önemine işaret eden Gezer, "Biz de istikrarlı bir kadro yapmak istiyoruz. Seçtiğimiz arkadaşlarımızın birbirlerine sahip çıkmasıyla da hedeflediğimiz yola gitmeyi umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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