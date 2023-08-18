Karamürsel'de aranan 2 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonda, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.