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        Karamürsel'de aranan 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:02
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        Karamürsel'de aranan 2 şüpheli yakalandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 şüphelinin adresini belirledi.

        Düzenlenen operasyonda, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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